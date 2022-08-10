Зафиксирован новый подвариант омикрона

В Индии медики зафиксировали новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции, сообщает местный телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые BA-2.75 обнаружили в городской больнице Нью-Дели. Как уточняется, новый патоген оказался более контагиозным - это было отмечено после секвенирования генома 90 образцов.

По словам врачей, этим видом омикрона могут заразиться даже те люди, которые уже обладают антителами к SARS‑CoV‑2 в результате предыдущего инфицирования или вакцинации. Кроме того, BA-2.75 способен распространяться быстрее, чем его предшественники.