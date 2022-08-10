https://news.day.az/medicine/1486096.html Зафиксирован новый подвариант омикрона
Зафиксирован новый подвариант омикрона
В Индии медики зафиксировали новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции, сообщает местный телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Впервые BA-2.75 обнаружили в городской больнице Нью-Дели. Как уточняется, новый патоген оказался более контагиозным - это было отмечено после секвенирования генома 90 образцов.
По словам врачей, этим видом омикрона могут заразиться даже те люди, которые уже обладают антителами к SARS‑CoV‑2 в результате предыдущего инфицирования или вакцинации. Кроме того, BA-2.75 способен распространяться быстрее, чем его предшественники.
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