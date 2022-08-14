Названы правила первой помощи при укусе пчелы

Укус пчелы может привести в анафилактическому шоку и отеку Квинке, сообщила в беседе с "Газетой.Ru" врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az.

После укуса пчелы или осы специалист рекомендует вызывать скорую помощь, если известно, что пострадавший - аллергик. В этом случае укус насекомого может быть смертельно опасен.

"Если аллергии нет, то вынимаем пинцетом жало, а поврежденную конечность опускаем в холодную воду. Также можно сделать компресс. При этом важно внимательно наблюдать за состоянием пострадавшего и в случае нежелательных реакций обратиться за неотложной медицинской помощью", - предупредила врач.

Если у человека появился сильный отек или трудности с дыханием, то это крайне тревожный сигнал, который может свидетельствовать о развитии анафилактического шока и отека Квинке. Терапевт также порекомендовала принять антигистаминные и сорбирующие препараты, чтобы избежать интоксикации организма.

"Лучше иметь под рукой сорбирующие препараты, если их нет, можно даже из костра достать уголь растолочь и выпить", - отметила специалист.