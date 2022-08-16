Вероятность тяжелой болезни при гриппе сейчас выше, чем при COVID-19 - врач
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова рассказала, что вероятность тяжелого течения болезни при гриппе сейчас выше, чем при COVID-19, не исключается и эпидемия гриппа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщество вирусологов, бактериологов, инфекционистов предупреждает о скрытой опасности гриппа.
"Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, (которая) связана именно с этим заболеванием", - рассказала Малинникова.
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