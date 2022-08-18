Коронавирус будет протекать тяжелее в случаях повторного заражения

При каждом повтором заражении коронавирусом могут быть более тяжелые протекания заболевания, по сравнению с предыдущими. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящий момент доминирующие линии штамма "омикрон" менее патогенны и реже оборачиваются летальным исходом для людей, в отличие от "дельты".

"Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Крючков, коронавирусная инфекция оставляет след в человеческом организме и повторные заражения могут представлять опасность для здоровья.

В связи с чем он посоветовал вакцинироваться и использовать маску, чтобы сократить риски.