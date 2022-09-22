Как долго носители вирусной оспы обезьян остаются заразными?

Медики из Сингапура и Австралии выяснили, что кожа и легкие носителей вирусной оспы обезьян активно вырабатывают новые вирусные частицы и распространяют их по окружающей среде на протяжении трех недель. Результаты наблюдений ученых опубликованы в электронной библиотеке medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые всесторонне изучили то, как тело носителей вирусной оспы обезьян взаимодействует с воздухом, пылью, водой и различными поверхностями в комнате, где госпитализирован больной. Наши замеры показали, что жизнеспособные частицы вируса присутствовали во всех средах на протяжении трех недель наблюдений", - пишут исследователи.

Вирус оспы обезьян (MPXV), получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США, Канаде и в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. По статистике ВОЗ, на текущий момент времени общее число случаев заражения превысило 61 тыс., от болезни умерли 23 человека.

Группа австралийских и сингапурских медиков под руководством Ын Лицзина, адъюнкт-доцента Института гигиены окружающей среды в Сингапуре, заинтересовалась тем, насколько долго носители MPXV остаются заразными и вырабатывают жизнеспособные частицы вируса, угрожающие здоровью врачей и других пациентов клиник.

Неожиданно долгая заразность

Для ответа на этот вопрос ученые заручились поддержкой одного из сингапурских мужчин, который заразился вирусной оспой обезьян и был госпитализирован в Национальном центре изучения инфекционных болезней. Ученые поместили добровольца в специальную палату, изолированную от окружающей среды, и на протяжении трех недель наблюдали за накоплением частиц вируса в воздухе, а также на поверхности постельного белья, мебели и различных медицинских приборов.

Последующие наблюдения показали, что тело больного продолжало вырабатывать частицы вируса дольше, чем длилась острая фаза болезни. В частности, новые нарывы перестали появляться на поверхности кожи пациента уже через неделю после его госпитализации, однако при этом его кожа и легкие продолжали выделять новые вирусные частицы на протяжении 21 дня.

На протяжении всего этого времени медики фиксировали присутствие жизнеспособных частиц вируса как в воздухе, так и на различных поверхностях и пыли. С другой стороны, после завершения острой фазы болезни концентрация вирусных частиц в воздухе упала примерно в 11 раз, и на несколько порядков - на различных поверхностях и внутри частиц пыли.

Эти сведения, как надеются Ын Лицзин и его коллеги, помогут их коллегам выработать оптимальные стратегии по изоляции носителей вирусной оспы обезьян от других пациентов, а также создать эффективные протоколы по предотвращению попадания MPXV в окружающую среду.