ВОЗ призвала адаптировать стратегию борьбы с ковидом к конкретной ситуации в странах

Страны должны корректировать стратегию борьбы с пандемией COVID-19 таким образом, чтобы она учитывала местные условия и поведение коронавируса, важно также инвестировать средства в подготовку медицинского персонала. Как передает Day.Az об этом заявили ТАСС в субботу в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя рост заболеваемости в ряде государств и регионов на фоне снижения в целом в мире числа выявляемых еженедельно случаев ковида.

"Мы находимся сегодня в лучшей ситуации, чем год или два года назад, имеем инструменты, включая вакцины, для борьбы с COVID-19", - отметил, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. "Странам нужно адаптировать стратегию к вирусу и местной ситуации. Важно инвестировать в кадры здравоохранения, обеспечивать непрерывность работы служб здоровья", - подчеркнул он.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее определил приоритеты в борьбе с ковидом, которые призваны приблизить завершение в мире состояния ЧС по COVID-19, напомнил Яшаревич. Во-первых, необходимы "надлежащая стратегия, системы и ресурсы" для выявления "вредоносных изменений" в коронавирусе, в частности появления "более трансмиссивных вариантов", способных в большей степени, чем прежде, обходить иммунную защиту и вызывать более тяжелое протекание болезни. Во-вторых, государства - члены ВОЗ должны располагать необходимыми возможностями для принятия мер в ответ на меняющуюся ситуацию. В-третьих, население планеты должно быть надлежащим образом защищено от ковида "эффективной и равноправной программой вакцинации". В-четвертых, следует проводить стратегию расширения равноправного доступа к терапевтическим средствам. И, наконец, необходимо продолжать укрепление "архитектуры подготовки к пандемиям".

По состоянию на 25 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 636 440 663 заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии и о 6 606 624 умерших. За неделю с 14 по 20 ноября наибольшее число новых случаев заражения было выявлено в Японии - 593 075. Далее следуют Республика Корея (364 536), США (274 067), Франция (186 446) и Китай (158 813). В целом в мире заболеваемость за семь дней снизилась на 5% по сравнению с предшествующей неделей (с 7 по 13 ноября). Вместе с тем рост новых случаев заражения был зафиксирован в Юго-Восточной Азии (плюс 8%) и Америке (плюс 3%).

Годовщина "омикрона"

ВОЗ напомнила в распространенном в субботу пресс-релизе в связи с первой годовщиной обнаружения омикрон-штамма, что этот вариант коронавируса продолжает мутировать и что сейчас в мире циркулируют "более 500 его подгрупп". "Эти подгруппы "омикрона" имеют много общего: все они являются высоко трансмиссивными, воспроизводятся в верхних дыхательных путях и имеют тенденцию вызывать менее тяжелое заболевание в сравнении с предыдущими вариантами". Кроме того, все они имеют мутации, позволяющие им легче избегать иммунитета. "Это означает, что они схожи в их влиянии на общественное здравоохранение", - подчеркнули в ВОЗ.

Если SARS-CoV-2 существенно изменится и его новый штамм будет вызывать более тяжелое протекание болезни, то странам потребуется пересмотреть меры реагирования на ковид, предупредили в организации. В таком случае ВОЗ объявит о появлении "нового варианта коронавируса, вызывающего обеспокоенность", и выступит с рекомендациями, как с ним бороться.

В ВОЗ с тревогой обращают внимание на тот факт, что масштабы тестирования на коронавирус и секвенирования генома в мире в целом снижаются. Кроме того, обеспокоенность в организации вызывает тот факт, что наблюдение за возможной передачей инфекции между людьми и животными имеет сейчас ограниченный характер, хотя именно из-за таких контактов может появиться "следующий вариант коронавируса, вызывающий обеспокоенность". В ВОЗ констатировали, что предотвратить появление нового штамма "может быть трудно", однако его быстрое обнаружение и обмен информацией между странами способны "минимизировать его воздействие".