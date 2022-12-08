Алгоритм действий при заражении COVID-19 и гриппом одновременно

При подозрении на тот факт, что человек заразился коронавирусом и гриппом одновременно, сначала важно пройти тестирование. Алгоритм действий в случае обнаружения двух инфекций назвал инфекционист Андрей Поздняков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нужно проходить тестирование. Как минимум, делать экспресс-тест на грипп и на ковид. Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты", - сказал Поздняков.

По его словам, процесс течения гриппа и коронавируса одновременно описан и научно неизвестен, так как при заражении двумя инфекциями часто не проводятся подробные расшифровки причин заболевания. Пока данных об этом слишком мало, сказал Поздняков и подчеркнул, что при получении положительных тестов на грипп и на COVID-19 надо обращать внимание на симптоматику.

Если у человека температура около 37,2 градуса и чувствует он себя неплохо, показаний для госпитализаций нет. При выраженных симптомах - температуре выше 39, признаках интоксикации, кровотечениях в слизистых оболочках - нужно незамедлительно вызвать врача.