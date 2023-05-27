К чему может привести резкий отказ от сахара

Чтобы не испытывать ломки от отказа от сахара, нужно увеличить количество сложных углеводов в рационе.

Ничто так не влияет на вес, как сахар и сложные углеводы - это общеизвестный факт. Поэтому неудивительно, что многие, садясь на диету, прежде всего отказываются от виновника всех бед и несчастий - сладостей. Но правильно ли это? Врач-диетолог уверен, что полный отказ от сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Рассказываем в этой статье о том, как правильно исключить сахар из своего рациона, чтобы не испытать "сахарную ломку"

По словам эксперта, резкий отказ от сладостей может привести к недостатку энергии и сильному дискомфорту, что по сути является ломкой. Сахар - своего рода наркотик для некоторых людей, поскольку именно этот продукт является одним из основных источников углеводов и, соответственно, энергии. Несмотря на то, что в науке нет такого термина как "сахарная ломка", а сахарная зависимость не доказана, это не отменяет того факта, что многие люди, употребляющие сладости каждый день, при отказе от них испытывают сильный дискомфорт, напоминающий ломку, сообщила диетолог.

Чтобы оградить себя от всех последствий, нужно тщательно продумать, как компенсировать недостаток углеводов в организме. Прежде чем отказываться от сахара, следует снабдить организм всеми необходимыми веществами: заменить наслаждения продуктами, в составе которых содержатся сложные углеводы.

- Если просто убрать сахар и ничего не добавить, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача - при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличением сложных углеводов, а не с сокращения сахара.

Диетолог рекомендовала заменить сахар хлебом, макаронами, рисом и картофелем - продуктами, потребление которых приведет к снижению потребности в сахаре.

Добавив в рацион углеводы сложной группы, вы избежите "сахарной ломки" и будете чувствовать себя комфортно, подытожила врач.