Из трахеи человека создали роботов

Ученые Университета Тафтса и Гарвардского университета создали крошечных биологических роботов из клеток трахеи человека. Согласно статье, опубликованной в журнале Advanced Science, антроботы могут перемещаться по поверхности других клеток разными способами и стимулировать клеточный рост в месте повреждения нервных тканей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Исследование является продолжением предыдущего эксперимента, в ходе которого ученые разработали многоклеточных биологических роботов, названных ксеноботами, из клеток эмбриона лягушки. Эти устройства оказались способны двигаться по проходам, собирать материал, записывать информацию и даже самовоспроизводиться в течение нескольких циклов. В новом исследовании специалисты решили проверить, зависят ли свойства роботов от клеток, из которых они были созданы.

Ученые выяснили, что боты могут быть выращены из клеток взрослого человека без каких-либо генетических модификаций и при этом они будут демонстрировать некоторые возможности, которые превосходят те, что наблюдаются у ксеноботов. Так, они могут не только образовывать новые многоклеточные формы, но и перемещаться по поверхности нейронов и стимулировать рост в местах повреждения клеточных слоев. Хотя пока не ясно, каким образом боты вызывают появление новых клеток, рост наблюдался в местах, покрытых кластерами антроботов. Такие кластеры получили название суперботов.

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