Обнаружен новый штамм очень заразной и устойчивой к лекарствам кишечной палочки
Специалисты выяснили, что микроб плохо поддается терапии с помощью антибиотиков широкого действия под названием карбапенемы. B5/H24RxC стал причиной двух вспышек кишечных инфекций в одной из детских больниц в Китае.
Анализ штамма B5/H24RxC в лаборатории показал, что бактерии способны расти быстрее и более вредны для живых организмов, чем предыдущие версии. Ученые назвали эту тенденцию тревожной: раньше считалось, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы становятся менее заразными.
"Наше исследование подчеркивает развивающуюся картину устойчивости к противомикробным препаратам клинически значимых патогенов, таких как кишечная палочка , подчеркивая острую необходимость совместных усилий для решения и смягчения этой растущей проблемы в глобальном здравоохранении", - отметил первый автор статьи, старший научный сотрудник медицинской кафедры Кембриджского университета Ибрагим Сяолин Ба.
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