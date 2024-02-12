Обнаружен новый штамм очень заразной и устойчивой к лекарствам кишечной палочки

Британские ученые из Бирмингемского и Кембриджского университетов открыли новый штамм кишечной палочки Escherichia coli (E. coli) B5/H24RxC, который одновременно очень заразен и устойчив к лечению распространенными антибиотиками. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Специалисты выяснили, что микроб плохо поддается терапии с помощью антибиотиков широкого действия под названием карбапенемы. B5/H24RxC стал причиной двух вспышек кишечных инфекций в одной из детских больниц в Китае.

Анализ штамма B5/H24RxC в лаборатории показал, что бактерии способны расти быстрее и более вредны для живых организмов, чем предыдущие версии. Ученые назвали эту тенденцию тревожной: раньше считалось, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы становятся менее заразными.

"Наше исследование подчеркивает развивающуюся картину устойчивости к противомикробным препаратам клинически значимых патогенов, таких как кишечная палочка , подчеркивая острую необходимость совместных усилий для решения и смягчения этой растущей проблемы в глобальном здравоохранении", - отметил первый автор статьи, старший научный сотрудник медицинской кафедры Кембриджского университета Ибрагим Сяолин Ба.

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