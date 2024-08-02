Опасные причины отсутствия энергии

Отсутствие энергии может быть вызвано несколькими заболеваниями, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская, передает Day.Az со ссылкой на Вечернюю Москву.

По ее словам, энергия может пропадать из-за бессонницы и депрессии. Кроме того, отметила врач, усталостью сопровождается анемия, которая также характеризуется развитием одышки, головокружений или головных болей. Помимо этого, повышенная усталость возникает при гипотиреозе, болезнях сердца, гепатите и диабете.

При появлении подозрительной усталости Козловская порекомендовала обратиться к терапевту и сдать назначенные им анализы.

"Если результаты этих анализов не показывают отклонений, возможно, потребуется дополнительное исследование иммунограммы и анализов на содержание витаминов. Не забывайте также о возможности проведения тестов на вирусные инфекции для более полного обследования", - заключила она.

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