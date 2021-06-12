Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации

Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они не сделают этого, то пожалеют.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

"Если Армения желает мира, то и мы нуждаемся в мирном соглашении. Если она желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года. Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они не сделают этого, то пожалеют. Таким образом, мы готовы к новому этапу развития на Кавказе, готовы к миру и демонстрируем это. Уверен, что в ходе очередных визитов в Азербайджан вы убедитесь в том, что наши слова и заявления совпадают с нашими делами",- сказал глава государства.