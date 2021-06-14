https://news.day.az/officialchronicle/1352497.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша
14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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