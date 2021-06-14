Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется