Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Кельбаджара"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Кельбаджара".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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