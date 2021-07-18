Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту, сын которого стал шехидом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил народному артисту, отцу шехида Али Нуру четырехкомнатную квартиру.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе Академического национального драматического театра, передает Day.Az.
Али Нур поблагодарил Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу: "Это просторная квартира в красивой части города. Это ценный подарок и большая радость для меня и моей семьи. Вчера и семье моего сына, который стал шехидом, была предоставлена квартира в поселке Ходжасан. От имени моей семьи и моих внуков еще раз выражаю признательность нашему Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву".
Отметим, что Али Нур - ведущий артист Академического национального драматического театра, народный артист, который получает Президентскую пенсию. Его сын, старший лейтенант Ровшан Нурзаде, героически погиб в боях за освобождение города Шуша.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре