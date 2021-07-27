https://news.day.az/officialchronicle/1365104.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО
27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре