Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции

27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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