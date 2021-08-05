Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 августа Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе беседы главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам в период после подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и реализации положений Заявления, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.

В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних связей.