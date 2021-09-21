https://news.day.az/officialchronicle/1382251.html Президент Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний "DP World"
Президент Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний "DP World"
21 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний "DP World" Султана Ахмеда бин Сулайми.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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