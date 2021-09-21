Президент Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний "DP World"

21 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний "DP World" Султана Ахмеда бин Сулайми.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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