Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты Центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в Джебраиле

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундаменты Джебраильской районной центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.

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