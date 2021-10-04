https://news.day.az/officialchronicle/1387397.html Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты Центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты Центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в Джебраиле
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундаменты Джебраильской районной центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.
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