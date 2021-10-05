https://news.day.az/officialchronicle/1387863.html Знаменательные кадры: Президент Ильхам Алиев осмотрел БПЛА Harop в Джебраиле - ФОТО - ВИДЕО
Знаменательные кадры: Президент Ильхам Алиев осмотрел БПЛА Harop в Джебраиле - ФОТО - ВИДЕО
4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства проехал на бронеавтомобиле и осмотрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Harop.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраила.
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