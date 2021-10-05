Знаменательные кадры: Президент Ильхам Алиев осмотрел БПЛА Harop в Джебраиле

4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства проехал на бронеавтомобиле и осмотрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Harop.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраила.

Новость обновляется