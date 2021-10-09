https://news.day.az/officialchronicle/1389736.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии
9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате обрушения жилого здания в городе Батуми.
В связи с этой трагедией лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым", - говорится в соболезновании.
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