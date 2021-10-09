Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии

9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате обрушения жилого здания в городе Батуми.

В связи с этой трагедией лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым", - говорится в соболезновании.