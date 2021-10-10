https://news.day.az/officialchronicle/1389902.html Президент Ильхам Алиев: Основным направлением развития поселка Гадрут и Ходжавендского района будет сельское хозяйство
Президент Ильхам Алиев: Основным направлением развития поселка Гадрут и Ходжавендского района будет сельское хозяйство
Основным направлением развития поселка Гадрут и Ходжавендского района будет сельское хозяйство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре