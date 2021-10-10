https://news.day.az/officialchronicle/1389908.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня уже начинается новая эра Гадрута и Карабаха в целом
Президент Ильхам Алиев: Сегодня уже начинается новая эра Гадрута и Карабаха в целом
Сегодня уже начинается новая эра Гадрута и Карабаха в целом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
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