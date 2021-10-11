В Азербайджане создано Государственное морское и портовое агентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области морского транспорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, на основе Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также юридических лиц публичного права "Центр безопасности мореплавания" и "Управление транспорта и технического управления" создается юридическое лицо публичного права "Государственное морское и портовое агентство" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

С полным содержанием указа можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется