В Азербайджане создано Государственное морское и портовое агентство - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области морского транспорта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, на основе Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также юридических лиц публичного права "Центр безопасности мореплавания" и "Управление транспорта и технического управления" создается юридическое лицо публичного права "Государственное морское и портовое агентство" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
С полным содержанием указа можно ознакомиться по ссылке.
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