Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы

16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках встречи было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы.

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