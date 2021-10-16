https://news.day.az/officialchronicle/1392631.html Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы - ФОТО
Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы - ФОТО
16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках встречи было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы.
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