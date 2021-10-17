Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра управления цифровой подстанции в городе Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Центра управления цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" в городе Физули.

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