Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы в Зангиланском районе, приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан".

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района.