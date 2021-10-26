Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед

Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.

"Сегодня, когда мы находимся здесь, в Зангилане, естественно, было бы неправильным не сказать о Зангезурском коридоре. Зангилан расположен в Восточно-Зангезурском регионе, и проходящий отсюда Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир. И Азербайджан, и Турция предпринимают практические шаги для реализации Зангезурского коридора. Уверен, что в ближайшем будущем эти шаги принесут свои плоды.

Сегодня мы вместе с моим дорогим Братом и гостями заложили фундамент большой автодороги. Она тоже является частью Зангезурского коридора. В результате прокладки этой автомобильной дороги и железной дороги мы добьемся желаемого.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сегодня многие турецкие компании, осуществляющие деятельность на освобожденных землях Азербайджана. Благодаря их неутомимым усилиям сегодня в этом регионе прокладываются дороги, железные дороги, строятся тоннели, реализуются инфраструктурные проекты. Это еще одно олицетворение нашего единства и братства. Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед, наши народы станут еще ближе друг к другу, наши государства и дальше будут успешно сотрудничать. Таким образом, совместная сила Турции и Азербайджана станет еще более действенной", - сказал глава государства.