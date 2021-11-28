https://news.day.az/officialchronicle/1409044.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Туркменистан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Туркменистан - ФОТО
28 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан для участия в 15-ом саммите Организации экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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