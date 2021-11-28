Президент Ильхам Алиев: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором

Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться данным коридором.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Сразу после освобождения территорий мы приступили к широкомасштабным работам по реконструкции, и уже есть первые результаты. Азербайджан, рассчитывая только на свои финансовые ресурсы, с нуля строит новые города и села. В нынешнем году на эти цели из государственного бюджета были выделены 1,3 миллиарда долларов США. В 2022 году на эту работу также будут выделены средства по меньшей мере в том же объеме.

Я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии. Подтвержденный потенциал освобожденных территорий составляет 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

На последнем Саммите Организации экономического сотрудничества я проинформировал моих коллег о Зангезурском коридоре. Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться данным коридором", - сказал глава государства.