Президент Ильхам Алиев: Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях

Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев журналистам после встречи с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси в Ашхабаде 28 ноября.

"Мы прекрасно побеседовали. Как друзья и братья провели обмен мнениями об ирано-азербайджанских связях. Пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях. Наши народы - братские народы, наши страны - братские страны, и обсужденные сегодня вопросы еще раз показывают, что ирано-азербайджанские связи находятся на очень высоком уровне", - сказал глава государства.