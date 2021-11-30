Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета.

По его словам, похоронные мероприятия будут проводиться в течение завтрашнего дня.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.