https://news.day.az/officialchronicle/1410088.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета.
По его словам, похоронные мероприятия будут проводиться в течение завтрашнего дня.
Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.
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