https://news.day.az/officialchronicle/1412304.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Губа-Гонагкенд
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Губа-Гонагкенд
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.
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