Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Губа-Гонагкенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.

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