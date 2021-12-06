Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Губинском районе

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева совершили поездку в Губинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа, и возложили к нему цветы.