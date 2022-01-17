Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем в видеоформате

17 января состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем в видеоформате.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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