https://news.day.az/officialchronicle/1427555.html Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем в видеоформате - ФОТО
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем в видеоформате - ФОТО
17 января состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро Алексой Бечичем в видеоформате.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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