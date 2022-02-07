БТА передано в подчинение главы ИВ города Баку

Бакинское транспортное агентство о статусом публичного юридического лица передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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