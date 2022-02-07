https://news.day.az/officialchronicle/1433479.html БТА передано в подчинение главы ИВ города Баку - Указ Президента Ильхама Алиева
БТА передано в подчинение главы ИВ города Баку - Указ Президента Ильхама Алиева
Бакинское транспортное агентство о статусом публичного юридического лица передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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