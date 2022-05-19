https://news.day.az/officialchronicle/1463185.html Президент Ильхам Алиев назначил ректора Академии юстиции
Президент Ильхам Алиев назначил ректора Академии юстиции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Магеррам оглу Алиева ректором Академии юстиции министерства юстиции Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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