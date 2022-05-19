Президент Ильхам Алиев назначил ректора Академии юстиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Магеррам оглу Алиева ректором Академии юстиции министерства юстиции Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.