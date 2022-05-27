https://news.day.az/officialchronicle/1465576.html Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости
Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости
Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пленарном заседании 27 мая председатель парламента Сахиба Гафарова предложила направить от имени Милли Меджлиса поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 28 мая - Дня независимости.
Депутаты встретили это предложение аплодисментами.
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