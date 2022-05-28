Мы вывели отношения Азербайджана и Турции на уровень, который является примером для всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST в Баку.

"С подписанием Шушинской декларации отношения Турции и Азербайджана достигли уровня стратегического союзничества. Мы вывели отношения Азербайджана и Турции на уровень, который является примером для всего мира. Особое значение имеет то, что мой визит в Азербайджан проходит в "Год города Шуша", древнего азербайджанского города", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.