https://news.day.az/officialchronicle/1473165.html Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих за плодотворную деятельность на государственной службе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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