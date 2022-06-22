Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих за плодотворную деятельность на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.