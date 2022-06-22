Президент Ильхам Алиев: Узбекский и азербайджанский народы будут вместе как единый кулак

Узбекский и азербайджанский народы будут вместе как единый кулак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после прослушивания концертной программы в рамках приема, устроенного Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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