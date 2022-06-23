Президент Ильхам Алиев: В рамках имплементации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией уже немало сделано

В рамках имплементации положений декларации уже немало сделано.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В начале года мы дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений, задали такой позитивный тон, динамику. Конечно же, подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии -считаю, что это основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего, очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. Уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений. О наших отношениях можно много говорить. Мы с вами не раз на эту тему обменивались мнениями. Хотел бы еще раз выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянного диалога на высшем уровне, развитием торгово-экономических связей, которые в этом году тоже показывают неплохую динамику. Сотрудничество в транспортной, энергетической сфере, естественно, в гуманитарной. То есть, легче назвать те сферы, где у нас нет тесного взаимодействия. И конечно же, Декларация о союзническом взаимодействии - это важнейший шаг в наших двусторонних отношениях, который, как я уже сказал, будет определять пути развития наших связей",- сказал глава государства.