Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Кяльбаджар

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар.

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