Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хусейна Брахима Таху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется