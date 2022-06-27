https://news.day.az/officialchronicle/1474255.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хусейна Брахима Таху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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