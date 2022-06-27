Президент Ильхам Алиев: Мы в одиночку проводим и будем проводить широкомасштабные работы на освобожденных территориях

Мы в одиночку проводим и будем проводить широкомасштабные работы на освобожденных территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев после церемонии закладки фундамента санатория "Истису" в Кяльбаджарском районе.

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