https://news.day.az/officialchronicle/1474271.html Президент Ильхам Алиев: Мы в одиночку проводим и будем проводить широкомасштабные работы на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев: Мы в одиночку проводим и будем проводить широкомасштабные работы на освобожденных территориях
Мы в одиночку проводим и будем проводить широкомасштабные работы на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев после церемонии закладки фундамента санатория "Истису" в Кяльбаджарском районе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре