Президент Ильхам Алиев: После Отечественной войны устойчивое развитие городов представляет для нас еще большую ценность

После Отечественной войны 2020 года, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий от 30-летней армянской оккупации, устойчивое развитие городов представляет для нас еще большую ценность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на 11-й сессии Всемирного форума городов.

"В этом году исполняется 30-я годовщина членства Азербайджана в Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы отметить это важное событие, в марте нынешнего года в культурной столице Азербайджана - освобожденном городе Шуша с участием структур ООН было организовано очень важное мероприятие, посвященное достижению Целей устойчивого развития в постконфликтный и постпандемический период.

Участники мероприятия провели обсуждения, касающиеся прогресса, которого Азербайджан добился в достижении Целей устойчивого развития, а также возрождении освобожденных территорий и возвращении на них жизни.

"Повестка дня устойчивого развития до 2030 года" и "Повестка дня нового города" нацеливает наши усилия на обеспечение устойчивой урбанизации и лучшего будущего для наших городов. Наряду с сохранением исторического облика столицы Баку, мы добились реконструкции и модернизации ее инфраструктуры. Следует отметить, что в ходе модернизации и реконструкции Баку и других городов Азербайджана мы приобрели новые возможности и опыт с точки зрения развития городов. Баку, считающийся одним из самых красивых городов, своей неподражаемой архитектурой, парками и бульварами синтезирует в себе гармонию исторического наследия и современности.

После Отечественной войны 2020 года, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий от 30-летней армянской оккупации, устойчивое развитие городов представляет для нас еще большую ценность. Намеренно разрушив города и села в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, Армения разграбила все культурные и религиозные памятники, превратив эти территории в наглядный пример урбицида и культурцида. Возможно, после Второй мировой войны нигде в мире города не подвергались столь масштабным разрушениям. 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли. Город Агдам разрушен в такой степени, что иностранные специалисты назвали его "Хиросимой Кавказа". После освобождения города Физули от оккупации Азербайджанская армия не нашла там ни одного строения, чтобы водрузить наш флаг", - сказал глава государства.

В ходе поездок на освобожденные территории иностранные дипломаты, журналисты и представители международных НПО стали свидетелями этого вандализма и задокументировали весь масштаб разрушений.