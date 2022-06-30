В Азербайджане досрочно прекращены полномочия cудей ряда судов первой инстанции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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