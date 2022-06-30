https://news.day.az/officialchronicle/1475271.html В Азербайджане досрочно прекращены полномочия cудей ряда судов первой инстанции - Распоряжение
В Азербайджане досрочно прекращены полномочия cудей ряда судов первой инстанции - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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