Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств, правительств и делегаций, участвующих в церемонии открытия Пятой Исламиады

9 августа в турецком городе Конья был дан ужин в честь глав государств, правительств и делегаций, участвующих в церемонии открытия V Игр исламской солидарности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ужине присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других официальных лиц.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с главами государств, правительств и делегаций.

Затем состоялся ужин.

Выступая на мероприятии, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал глав государств и правительств, руководителей делегаций. Он сказал: "Мне очень приятно находиться вместе с вами за этим братским столом в связи с V Играми исламской солидарности. Добро пожаловать в город Хазрата Мевланы. В вашем лице говорю "Добро пожаловать!" также всем участвующим в Играх спортсменам и командам из различных регионов исламского мира.

Последние Игры исламской солидарности мы провели в 2017 году в Азербайджане под руководством моего дорогого Брата Ильхама Алиева и уважаемой первой леди Мехрибан Алиевой. Азербайджанские братья успешно провели эти соревнования во всех отношениях".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение проведением V Исламиады после смягчения ограничений, связанных с пандемией, отметил большой интерес к Играм. Подчеркнув, что мир переживает напряженность, экономические трудности, что дискриминация в отношении мусульман во всех сферах вызывает серьезную озабоченность, Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что братские месседжи, которые будут переданы из Коньи всему миру, будут способствовать предотвращению этой дискриминации.

Президент Турции пожелал успехов всем командам и спортсменам.