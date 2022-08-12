Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Агсу

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Агсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил цветы к памятнику.