https://news.day.az/officialchronicle/1486627.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Агсу
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Агсу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил цветы к памятнику.
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