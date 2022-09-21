https://news.day.az/officialchronicle/1497261.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым туннелем на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым туннелем на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО
21 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Лачинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительством въездного туннеля в Международный аэропорт в Лачинском районе протяженностью 2400 метров на 35-м километре автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин.
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